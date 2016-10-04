Росгвардия займется «информационным противоборством», проведением дактилоскопии, а также выдачей документов, связанных с оборотом оружия и частной охранной деятельностью. Об этом говорится в указе президента «О федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации».

Согласно документу, всего у Росгвардии будет около 100 полномочий. Также указ устанавливает, что у руководителя Росгвардии может быть до семи заместителей. Кроме того, в документе закрепляется сокращенное название национальной гвардии России — Росгвардия.

Указом президента о создании Росгвардии вышел в апреле 2016 года. Новая структура создана на базе внутренних войск МВД, ОМОН и СОБР территориальных органов МВД, а также вневедомственной охраны.