Специалисты «Левада-центра» выяснили, что, по мнению россиян, послужило причиной октябрьского путча 1993 года.

Место в списке Причина путча Кол-во голосов, %

Безответственная политика Бориса Ельцина и его окружения 22

Общий развал в стране 20

Стремление Верховного Совета любыми средствами сохранить власть 10

Готовность коммунистических и экстремистских сил совершить государственный переворот 9

Нерешительность Ельцина и правительства в подавлении волнений 8

Колебания армии и внутренних войск 4

Низменные инстинкты толпы 3

Другое 1

Еще 36 % опрошенных не сумели определиться с ответом. По сравнению с 2014 годом доля затруднившихся ответить увеличилась сразу на треть и достигла максимума за все время наблюдений с 1997 года.

Каждый третий респондент (32 %) полагает, что в итоге нельзя назвать правой ни одну из сторон противостояния. 12 % опрошенных поддерживают Верховный Совет, а 6 % — Бориса Ельцина. Еще 17 % уверены, что своя доля правды была и у тех, и у других. 33 % затруднились ответить.

3 октября 1993 года противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти в России вылилось в вооруженный конфликт. Президент страны Борис Ельцин своим указом ввел чрезвычайное положение в Москве. Сторонники Верховного Совета двинулись к Белому дому и, прорвав милицейские кордоны, сняли его блокаду. Для борьбы с оппозицией в столицу ввели танки, которые начали обстреливать Белый дом, в котором на тот момент заседали руководители парламента и их вооруженные союзники. Сторонники Верховного Совета также попытались штурмом взять мэрию на Новом Арбате и телецентр «Останкино». Штурм телецентра привел к гибели нескольких демонстрантов, военнослужащих, журналистов и случайных свидетелей событий. Всего тогда погибло более 150 человек, свыше 400 получили ранения.