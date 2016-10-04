Фонд борьбы с коррупцией подал заявление в Федеральную службу безопасности с требованием начать расследование в отношении предпринимателя Евгения Пригожина. По данным ФБК, Пригожин организовал картели для получения незаконных прибылей на госконтрактах, в том числе при обслуживании вооруженных сил. Об этом в своем блоге сообщил основатель фонда Алексей Навальный.

Как утверждает Навальный, Пригожин получил доступ к госконтрактам по обеспечению питания военных и школьников благодаря личному знакомству с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что ранее компания Пригожина обслуживала банкеты по случаю дня рождения Путина и инаугурации Дмитрия Медведева.

Вместе с тем сотрудница ФБК Любовь Соболь утверждает, что Пригожин выигрывал госконтракты за счет картельных сговоров на торгах — в общей сложности фонд Навального обнаружил шесть таких эпизодов. В ФБК считают, что в действиях Пригожина «есть признаки создания преступного сообщества».

Как уточняет интернет-издание «Медуза», Евгению Пригожину принадлежит компания «Конкорд», управляющая несколькими ресторанами в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее «Конкорд» получил контракт на питание школьников в московских образовательных учреждениях, а также питание в военных частях. Также Евгения Пригожина связывают с созданием «Агентства интернет-расследований», которое также упоминается в средствах массовой информации как «фабрика троллей». В конце мая 2016 года он потребовал через «закон о забвении» удалить из поисковой выдачи «Яндекса» ссылки на статьи о его связи с «фабрикой троллей».