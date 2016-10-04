Бывший депутат Государственной думы Александр Хинштейн и внучка первого председателя Комитета государственной безопасности Ивана Серова Вера направили в суд иск с требованием взыскать с радиостанции «Эхо Москвы»

2 миллиона рублей компенсации за «распространение сведений, порочащих их честь и достоинство». Исковое заявление опубликовано на сайте радиостанции.

Вторым ответчиком по делу стал историк Борис Соколов. В заявлении говорится, что в программе «Дилетанты», вышедшей в эфир «Эха Москвы» 14 июля 2016 года, были распространены сведения, порочащие «честь, достоинство и деловую репутацию Ивана Серова, Веры Владимировны Серовой (наследницы Ивана Серова) и Александра Евсеевича Хинштейна» и не соответствующие действительности.

«На протяжении всей программы (46 мин. 15 сек.) Б. Соколов в категоричной форме утверждает, что опубликованные мемуары и дневниковые записи Серова являются фальшивкой, сфабрикованной их редактором Александром Хинштейном с целью реабилитации „палача“ Серова», — говорится в заявлении.

Истцы попросили суд обязать «Эхо Москвы» удалить запись и стенограмму программы с сайта и «сообщить в эфир и разместить на сайте опровержение в объеме не меньшем, чем их обсуждение в спорной статье».

3 октября главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем аккаунте в Twitter, что внучка первого председателя КГБ подала в суд на радиостанцию за «очернение памяти деда».

Внучка генерала армии Серова подала в суд на историка Бориса Соколова и Эхо Москвы. За очернение памяти деда. Что ж, поговорим о Серове — Алексей Венедиктов (@aavst) 3 октября 2016 г.

В передаче «Дилетанты» от 14 июля обсуждалась книга «Записки из чемодана» с мемуарами Ивана Серова. Книга была издана в мае 2016 года. Сообщалось, что текст воспоминаний первого главы КГБ нашла в тайнике на даче его внучка, а депутат Госдумы шестого созыва Александр Хинштейн подготовил их к изданию и прокомментировал.