Интернет-компания Google на конференции в Сан-Франциско представила первый смартфон под собственным брендом Pixel. Изображение новинки опубликовано в Twitter-аккаунте корпорации.

Как передает интернет-издание TechCrunch, смартфон сделан специально для платформы виртуальной реальности Google, которую компания представила в мае 2016 года. Pixel оборудован 12-мегапиксельной камерой с диафрагмой 2.0. Отмечается, что компания DxOMark, занимающаяся оценкой производительности фотооборудования, присудила камере нового смартфона 89 очков. Это самая высокая оценка, которая когда-либо фигурировала в рейтинге DxOMark.

The camera on Pixel is the best smartphone camera... EVER, according to DxOMark. #madebygoogle pic.twitter.com/J8Xf2ciaUo — Google (@google) 4 октября 2016 г.

По утверждению Google, Pixel позволит снимать видео высокого разрешения, включая формат 4K.

Смартфон поступит в продажу в трех вариантах цветовой окраски — черный, синий и серебряный, а также в двух вариантах размера экрана — 5 дюймов и 5,5 дюйма. Google утверждает, что за 15 минут зарядки батарея Pixel получит количество энергии, достаточное для семи часов использования устройства.

Также Google представила первый хэдсет для своей платформы виртуальной реальности Daydream. Как уточняется в твиттере компании, Pixel оборудован всем необходимым для использования технологии VR: сенсор и дисплей смартфона сконструированы с учетом особенностей Daydream.



Introducing Daydream View — the first headset made for Daydream. It's comfortable and easy to use. #madebygoogle pic.twitter.com/HK7BLvB4PO — Google (@google) 4 октября 2016 г.

Things you wear don't come in one color. Daydream View has three to choose from. #madebygoogle pic.twitter.com/6UYCxAIMJf — Google (@google) 4 октября 2016 г.

Стоимость смартфона Pixel будет начинаться от 649 долларов, предзаказы в США, Канаде, Австралии и Индии откроют 13 октября. Хэдсет Daydream и контроллер поступят в продажу в ноябре, они будут стоить 79 долларов.