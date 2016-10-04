Компания Google представила собственный смартфон
Интернет-компания Google на конференции в Сан-Франциско представила первый смартфон под собственным брендом Pixel. Изображение новинки опубликовано в Twitter-аккаунте корпорации.
Как передает интернет-издание TechCrunch, смартфон сделан специально для платформы виртуальной реальности Google, которую компания представила в мае 2016 года. Pixel оборудован 12-мегапиксельной камерой с диафрагмой 2.0. Отмечается, что компания DxOMark, занимающаяся оценкой производительности фотооборудования, присудила камере нового смартфона 89 очков. Это самая высокая оценка, которая когда-либо фигурировала в рейтинге DxOMark.
По утверждению Google, Pixel позволит снимать видео высокого разрешения, включая формат 4K.
Смартфон поступит в продажу в трех вариантах цветовой окраски — черный, синий и серебряный, а также в двух вариантах размера экрана — 5 дюймов и 5,5 дюйма. Google утверждает, что за 15 минут зарядки батарея Pixel получит количество энергии, достаточное для семи часов использования устройства.
Также Google представила первый хэдсет для своей платформы виртуальной реальности Daydream. Как уточняется в твиттере компании, Pixel оборудован всем необходимым для использования технологии VR: сенсор и дисплей смартфона сконструированы с учетом особенностей Daydream.
Стоимость смартфона Pixel будет начинаться от 649 долларов, предзаказы в США, Канаде, Австралии и Индии откроют 13 октября. Хэдсет Daydream и контроллер поступят в продажу в ноябре, они будут стоить 79 долларов.
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