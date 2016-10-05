Министр образования России Ольга Васильева предложила выделить в школьной программе время на астрономию вместо второго иностранного языка. Об этом она сообщила в интервью изданию «Комсомольская правда».

Вместе с тем преподавание второго иностранного языка не в специализированной языковой школе Васильева назвала «профанацией». «Так что я смело два часа заберу — один в 10-м классе, другой час — в 11-м. Второй язык и третий можно и нужно изучать факультативно, но на таком уровне, чтобы и он был рабочим по окончании школы», — заявила глава Минобрнауки.

Она также отметила, что преподавать астрономию в школах могут учителя физики. Кроме того, по словам Васильевой, дети в школе «катастрофически перегружены», так как в нынешнем варианте программы значится большое количество предметов для изучения. «Но на астрономию один час есть!» — добавила она.

Ранее Ольга Васильева пообещала вернуть астрономию в число обязательных школьных предметов. При этом глава департамента госполитики в сфере общего образования Анастасия Зырянова напомнила, что из базисного плана школьной программы астрономия исчезла в 1991 году, однако остались астрономические кружки, а многие школы включают раздел астрономии в уроки физики.

В феврале 2016 года Минобрнауки, которое в то время возглавлял Дмитрий Ливанов, в ответ на инициативу Государственной думы о введении астрономии заявило, что эта дисциплина изучается в школах в рамках других дисциплин и может быть введена в качестве дополнительного предмета.