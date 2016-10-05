Издание «РБК» подсчитало количество депутатов, прошедших в Государственную думу по итогам выборов 18 сентября, которые за 2015 год не заработали ни одного рубля. Результаты исследования опубликованы на сайте «РБК».

17 депутатов с нулевым доходом

прошли в Госдуму нового созыва

Отмечается, что 14 депутатов с нулевым доходом баллотировались от «Единой России» (все — по одномандатным округам). У одного из них — Абдулгамида Эмиргамзаева — на счету при этом хранится около 12 миллионов рублей. От ЛДПР избрался один человек, ничего не заработавший за 2015 год, он же при этом является самым молодым депутатом текущего созыва — это Василий Власов 1995 года рождения. Еще двое депутатов, заработавших ноль рублей, были выдвинуты «Справедливой Россией». Всего же доход ниже прожиточного минимума задекларировали 22 депутата.

При этом самым богатым депутатом седьмого созыва Госдумы стал единоросс Андрей Палкин из Архангельской области, впервые избравшийся в федеральный парламент. Его доход составил 1,5 миллиарда рублей. В собственности единоросса, занимающегося строительством, обнаружилось 59 квартир.

Выборы в Госдуму прошли в России 18 сентября. По итогам голосования «Единая Россия» получила 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23. Партии «Родина» и «Гражданская платформа» получили по одному мандату.