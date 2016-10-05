Новый директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев рассмотрит возможность создания реестра недобросовестных предпринимателей, работающих в нестационарных торговых объектах, для ограничения их деятельности в парках. Слова Дунаева приводит информагентство «Москва».

«После того как предприниматель выиграл конкурс на торговлю в нестационарном объекте на территории парка, я, конечно же, не могу заставить его понижать цену. Но должна быть не только экономическая составляющая. Необходимо понимать, как киоск будет выглядеть, как он будет освещаться, какая кухня там будет, как будут обеспечены требования безопасности. И если компания нарушила требования пожарной безопасности или кто-то отравился, я бы вообще включал ее в перечень и не допускал бы на конкурсные процедуры. Потому что если человек зашел в парк, он должен оказывать услуги на достойном уровне», — заявил Дунаев.

Вместе с тем он отметил, что перед официальным выступлением с инициативой о создании перечня недобросовестных торговцев юристы «проработают законность такого нововведения».

Вячеслав Дунаев, ранее являвшийся директором парка Победы на Поклонной горе, занял пост главы Мосгорпарка 3 октября. Он сменил на этом посту Марину Люльчук, которая стала директором парка Горького.

Объединенная дирекция «Мосгорпарк» — это государственное учреждение в структуре департамента культуры города Москвы. Оно координирует деятельность всех парков культуры и отдыха города.