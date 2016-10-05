Вячеслав Володин освобожден от должности заместителя главы администрации президента России — на его пост соответствующим указом Владимира Путина назначен Сергей Кириенко, ранее возглавлявший организацию «Росатом». Об этом сообщает интернет-издание «Медуза».

Ожидается, что на заседании Госдумы 5 октября Володин будет утвержден на посту спикера нижней палаты парламента. Ранее Путин попросил об этом депутатов нового созыва Думы. Партия «Единая Россия», получившая в Госдуме конституционное большинство по итогам выборов, поддержала это предложение.

24 сентября средства массовой информации назвали Кириенко основным кандидатом на должность первого замглавы кремлевской администрации, при этом сам Кириенко назвал появившуюся информацию «слухами». Вместе с тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что ему о предстоящем назначении «ничего не известно».

Начальником Кириенко будет Антон Вайно, руководящий администрацией президента с 12 августа. Его предшественник на этом посту Сергей Иванов стал спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.