Президиум Верховного суда России учел решение Европейского суда по правам человека и признал незаконным арест и содержание под стражей фигурантов «болотного дела» Ильи Гущина и Артема Савелова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь они смогут обратиться в суд с иском о компенсации морального и материального ущерба из-за необоснованного содержания в СИЗО. К настоящему моменту оба фигуранта уже отбыли свой срок. Их приговорили к 2,5 годам лишения свободы 6 мая 2012 года.

В сентябре 2015 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Ильи Гущина, Артема Савелова и Леонида Ковязина против России, обязав страну выплатить им компенсации. Они доказали, что правоохранительные органы нарушили Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В ней сказано, что каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под стражу признано незаконным. Также документ гарантирует задержанным судебное разбирательство в разумный срок или освобождение до суда.

Арест Ковязина признали незаконным еще в июне 2016 года.

Фигурантами «болотного дела» стали участники «Марша миллионов», состоявшегося 6 мая 2012 года на Болотной площади. Согласованное шествие и митинг переросли в столкновения демонстрантов с полицией. По итогам акции задержали около 400 человек. 29 из них привлекли к уголовной ответственности. Некоторых приговорили к реальным срокам, другие попали под амнистию к 20-летию Конституции.