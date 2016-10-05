В министерстве финансов России выступили с инициативой включить в перечень подакцизных товаров электронные сигареты (электронные системы доставки никотина одноразового использования) со ставкой акциза в 40 рублей за штуку. Такое предложение содержится в проекте «Основных направлений налоговой политики на 2017–2019 годы», передает «Интерфакс».

Также Минфин предложил облагать косвенным налогом никотинсодержащую жидкость, используемую в электронных сигаретах, со ставкой в 15 рублей за один миллилитр. Кроме того, в ведомстве хотят признать подакцизным товаром табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, установив ставку акциза на уровне другой подакцизной табачной продукции. Отмечается, что в настоящее время электронные сигареты и комплектующие для них не облагаются акцизами.

Ранее стало известно, что министерство финансов предложило резко поднять ставки акциза на вина и сигареты. В частности, ведомство считает необходимым удвоить акциз на вина. Для продукции российского происхождения он вырастет с 5 до 10 рублей за литр, а для остальной — с 9 до 18. За какой период времени планируется произвести индексацию, не уточняется.

График увеличения цен на сигареты проработан более детально. В 2017 году акциз планируется повысить сразу на 24,8 % — с 1 250 до 1 560 рублей за тысячу штук. В 2018–2019 годах его проиндексируют на 10 % — до 1 716 и 1 887 рублей соответственно. Таким образом, за следующие три года акциз вырастет в полтора раза.