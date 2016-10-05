Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание министра культуры Владимира Мединского про «мразей», которые «прикасаются» к «святой легенде» о подвиге панфиловцев.

Министр культуры в совершенстве владеет русским языком, который весьма многогранный Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

4 октября в Казахстане президент России Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев посмотрели фильм «28 панфиловцев». После просмотра фильма министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что даже если история про «подвиг» панфиловцев выдумана, к ней нельзя прикасаться. Ранее государственный архив России показал, что «подвиг панфиловцев» является пропагандистским вымыслом.

По истории 28 панфиловцев героически уничтожили 18 немецких танков под Москвой. Впервые заметка о подвиге была опубликована в «Красной звезде» в 1941 году.