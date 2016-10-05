Депутаты Госдумы на первом заседании седьмого созыва избрали спикером парламента Вячеслава Володина — за его кандидатуру проголосовали 404 человека. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Первыми заместителями нового спикера Госдумы стали Александр Жуков («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ). Кроме того, у Володина будут еще шесть заместителей — единороссы Ирина Яровая, Сергей Неверов, Владимир Васильев и Петр Толстой, а также Игорь Лебедев (ЛДПР) и Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

Кандидатуру Володина предложила фракция «Единая Россия», при этом КПРФ выдвинула на должность спикера Дмитрия Новикова. Володин, выступая перед депутатами, отметил, что «перед Госдумой стоит задача повышать качество принимаемых законов». Для этого, по его словам, необходимо, чтобы «все точки зрения были рассмотрены, различные варианты изучены, аргументы услышаны».

Также, по словам Володина, Дума должна стать местом для дискуссий. Вместе с тем в 2010 году Борис Грызлов (спикер Госдумы на тот период) заявлял, что «парламент — не место для дискуссий».

Володин прошел в Госдуму по списку «Единой России». Ранее он занимал должность первого заместителя главы администрации президента, которая теперь перешла к бывшему главе «Росатома» Сергею Кириенко. Кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы поддержали глава государства Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Вместе с тем прежний спикер Госдумы Сергей Нарышкин займет должность руководителя Службы внешней разведки.