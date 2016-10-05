Новоизбранный депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о своих планах по работе в нижней палате парламента. Его слова приводит РИА «Новости».

Коллекторов будем уничтожать, микрофинансовые организации убирать, за объявления о проститутках выключать телефонные номера, вернем пионерскую организацию — в общем, пока это маленькие базовые инициативки Виталий Милонов, депутат Госдумы

Госдума седьмого созыва начала работу в среду, 5 октября. По итогам выборов «Единая Россия» получила 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23, а партии «Родина» и «Гражданская платформа» — по одному мандату. Также в новый созыв прошел один самовыдвиженец. Депутаты будут работать под руководством Вячеслава Володина, ранее занимавшего пост первого заместителя главы администрации президента. Сейчас на разных стадиях рассмотрения в Госдуме находятся более 2 тысяч законодательных инициатив.