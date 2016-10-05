Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве оштрафовало сеть пиццерий «Папа Джонс» на общую сумму в 3,51 миллиона рублей по итогам плановой проверки 27 предприятий. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В связи с выявленными нарушениями требований технических регламентов, законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и сфере защиты прав потребителей по результатам проверок пиццерий „Папа Джонс“ ООО „4Папас“ было составлено 122 протокола об административном правонарушении по 11 статьям Кодекса об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Среди выявленных нарушений значатся неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, неправильные условия хранения пищевой продукции и несоблюдение требований к прохождению медосмотров сотрудниками. Уточняется также, что всего было исследовано 269 образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов. Из них 19 образцов (7 %) не отвечали требованиям технических регламентов.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре уточнили, что все несоответствия требованиям, выявленные в ходе проверок, были устранены.