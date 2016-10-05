Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года России» в ответ на вопрос о его любимых книгах рассказал, что отвлечься и попасть в другой «полезный и красивый мир» ему помогают произведения Михаила Лермонтова. Слова главы государства приводит «Интерфакс».

Читаю то, что не люблю. А, вообще, из того, что люблю, у меня на столе лежит постоянно Лермонтов для того, чтобы подумать о чем-то, отвлечься и вообще попасть в другой мир — полезный, красивый и интересный владимир путин, президент России

Отмечается, что ранее Путин уже называл Лермонтова «гениальным поэтом» в декабре 2014 года. Тогда он цитировал его в ответ на вопрос журналистки «Газеты.Ru» о «пятой колонне». Также Путин цитировал «Бородино» в своей предвыборной речи в 2012 году, когда баллотировался на третий срок.

Вместе с тем сайт «Кино и книги» рассказывал о положительном отношении президента к произведениям Федора Достоевского, Льва Толстого и Эрнеста Хемингуэя.