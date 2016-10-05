С 1 января 2017 года в России на молочных продуктах с пальмовым маслом в составе должна будет стоять специальная маркировка. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, передаёт «Интерфакс».

Ткачев уточнил, что на продукции будут писать «жирными буквами», что в ней «содержится пальмовое масло».

Нарушителей техрегламента будут штрафовать. Размер штрафа составит до 1 миллиона рублей, сказал министр. При этом он добавил, что дефицит молока в России составляет 7 миллионов тонн, и может быть «закрыт» через десять лет.