Блогер Антон Носик зарегистрировал на сайте «Российская общественная инициатива» петицию об отмене статьи за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 282 УК РФ), по которой был осужден и приговорен к штрафу. Об этом Носик сообщил в своем блоге.

Проголосовать за инициативу пока нельзя, поскольку она находится на стадии экспертизы. «Я сегодня создал на сервере РОИ первую в жизни инициативу, которая называется „Отменить статью 282 УК РФ“. Процедурой „Российской общественной инициативы“ предусмотрена предварительная экспертиза моей заявки, силами каких-то анонимных специалистов, которым потребуется до двух месяцев, чтобы решить, имею ли я право выносить такой вопрос на голосование», — прокомментировал Носик.

В тексте инициативы говорится, что формулировка статьи «создает почву для уголовных дел за „преступления мысли“», а критерии определения высказывания как экстремистского неясны.

Аналогичная петиция уже была зарегистрирована на сайте «Российской общественной инициативы» в 2014 году. Тогда в ее поддержку подали 1 936 голосов. Для рассмотрения инициативы в парламенте она должна собрать не менее 100 тысяч голосов.

Дело против Носика возбудили из-за поста под заголовком «Стереть Сирию с лица земли» и его высказываний в эфире радиостанции «Эхо Москвы» по поводу бомбардировок страны. По мнению следствия, слова Носика возбуждают ненависть по национальному признаку. В его выступлении на радио эксперты также нашли «лингвистические и психологические признаки возбуждения розни». 3 октября суд признал его виновным и оштрафовал на 500 тысяч рублей.

Сам Носик себя виновным не признает. В своем последнем слове он попросил суд вынести ему оправдательный приговор или назначить наказание в виде реального срока заключения. Решение Пресненского суда о штрафе в полмиллиона рублей он оспаривает.