Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с США о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах. Распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров.

«Действия, предпринятые США в связи с введением санкций против России, непосредственно затронули направления сотрудничества, предусмотренные соглашением», — говорится в документе.

Также Кабмин сообщает, что «по состоянию на февраль 2016 года Соглашение в основном выполнено, работы по исследованию возможности конверсии реакторов завершены».

Кроме того, в документе отмечается, что в апреле 2014 года в «Росатом» пришло письмо из Бюро министерства энергетики США при американском посольстве в Москве. В письме сообщалось о приостановке сотрудничества в области атомной энергетики в связи с событиями на Украине якобы по указаниям из Вашингтона.

3 октября президент России Владимир Путин предложил США снять антироссийские санкции, возместив причиненный ими ущерб, а также отменить «закон Магнитского» и сократить войска в странах, вступавших в НАТО с 2000 года. Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, предусматривающий приостановку действия договора с США об утилизации оружейного плутония.