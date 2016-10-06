Сургутский суд Ханты-Мансийского округа удовлетворил требование Генпрокуратуры и заблокировал официальные группы «Русского марша» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом один из организаторов движения Дмитрий Демушкин, ранее возглавлявший запрещенное националистическое объединение «Русские», рассказал РИА «Новости».

По его словам, доступ ограничили как к основной, так и к региональной группе «Русского марша», а также к его личной странице. При этом ему не удалось узнать причину блокировки, так как иск подавался напрямую к соцсети, а не к движению. Демушкин уверяет, что в группах «Русского марша» были только новости без какого-либо экстремизма или нацистских символов.

Одна из страниц Дмитрия Демушкина в социальной сети действительно заблокирована по решению суда в Сургуте от 4 июля 2016 года. Также февральским решением Генпрокуратуры закрыт доступ к одной из страниц «Русского марша». Основная же группа движения, ссылка на которую приводится на его официальном сайте, по состоянию на утро 6 октября была доступна.

В социальной сети «ВКонтакте» не смогли оперативно предоставить The Village комментарий по поводу блокировок страниц «Русского марша».

«Русский марш» проводится националистами с середины 2000-х годов. Сначала акции проходили только в Москве, а затем охватили и другие города страны. Очередное столичное шествие на 10 тысяч человек планируется провести 4 ноября в районе Люблино. Также организаторы хотят устроить концерт.