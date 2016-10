Вчера поединки с участием детей были заявлены как показательные, но, по факту, зрители увидели реальные бои. По официальным правилам вида спорта, признанного в Министерстве спорта Российской Федерации, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет еще и в рашгарде или в футболке. Кроме того, существуют определенные ограничения для возрастных групп младше 21 года. Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей. Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. То, что происходило вчера на турнире в Грозном не допустимо, а тем более, это нельзя оправдывать! Также для меня не понятно, почему телеканал Матч.Боец показывает в прямом эфире детские бои. Я уже не говорю о том, что дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?! Меня очень сильно возмущает тот факт, что за всем этим наблюдал Президент Республики Чечни Рамзан Кадыров. Его советники из Министерства спорта Чечни не сообщили, что не разрешается проведение боев детей до 12 лет? Мы в первую очередь должны служить примером для подрастающего поколения и заботится об их здоровье. Участие в боях на одном уровне со взрослыми может нанести непоправимый ущерб здоровью ребят, что не позволит им не только продолжать спортивную карьеру, но нанесет вред физическому состоянию ребенка, а также и психологическому.

