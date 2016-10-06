Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, возглавляющий Союз ММА России, раскритиковал проведение в Грозном боев с участием малолетних сыновей Рамзана Кадырова. О своем отношении к происходящему Емельяненко написал в своем аккаунте в Instagram.

«Вчера поединки с участием детей были заявлены как показательные, но по факту зрители увидели реальные бои. По официальным правилам вида спорта, признанного в министерстве спорта Российской Федерации, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет еще и в рашгарде или в футболке. Кроме того, существуют определенные ограничения для возрастных групп младше 21 года. Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей», — заявил Емельяненко.

Он также отметил, что «детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА», и назвал происходящее на соревнованиях в Грозном «недопустимым». Кроме того, Емельяненко заявил, что не понимает, почему телеканал «Матч.Боец» стал показывать в прямом эфире детские бои. «Меня очень сильно возмущает тот факт, что за всем этим наблюдал президент Республики Чечни Рамзан Кадыров. Его советники из министерства спорта Чечни не сообщили, что не разрешается проведение боев детей до 12 лет?», — добавил президент Союза ММА в России.

На критику Емельяненко ответил президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов, который поставил под сомнение право президента Союза ММА критиковать происходящее на турнире.

«Кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам? Может, его гложет зависть, потому что Grand-Prix Akhmat 2016 Final многими признан лучшим турниром в истории российского ММА, а его сюда не пригласили? Или он стал борцом за справедливость? Тогда ему нужно вспомнить свой последний поединок, в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо», — написал Висмурадов в своем Instagram.

Вскоре последовала реакция и от помощника Кадырова Тимура Дугазаева. Он уточнил, что поединки детей были «показательными и не жестокими», отметив, что у организаторов состязаний не было цели воспитывать в участниках «негатив».

«Это были показательные поединки, в которых дети продемонстрировали то, чем они ежедневно занимаются и чему посвящают свою жизнь. Ни о какой жестокости не было речи, дети показали себя настоящими мужчинами и воинами, как и подобает, в их боях не было крови и серьезных травм. Мы не воспитываем в них негатив, а лишь хотим, чтобы они показывали положительный пример другим», — приводит ТАСС слова Дугазаева.

В министерстве спорта России уже пообещали разобраться в ситуации. Так, заместитель главы ведомства Павел Колобков сказал, что намерен «запросить информацию о детях, которые участвовали в турнире».

В Грозном 4 октября промоутерская бойцовская компания WFCA (БК «Ахмат») провела соревнования Grand Prix Akhmat 2016 в семи весовых категориях, при этом во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) прошли поединки не только профессионалов, но и детей, в которых принимали участие в том числе и сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова: десятилетний Ахмад, девятилетний Зелимхан и восьмилетний Адам (уточняется, что дети дрались без дополнительной экипировки, в спортивных шортах и легких перчатках для занятий ММА). По правилам соревнований, утвержденным Союзом ММА России, до боев допускаются дети с 12 лет. В возрастных группах 12–13, 14–15 и 16–17 лет бойцы должны носить защитную экипировку и футболку-рашгард.