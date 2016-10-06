Министр культуры России Владимир Мединский написал статью, в которой называет вопрос о факте подвига 28 панфиловцев попыткой поставить под сомнение «смысл жертвенной борьбы советского народа за свою Родину». Статья главы Минкультуры опубликована в «Российской газете».

В своем материале Мединский ссылается на публикацию в газете «Красная звезда», где впервые было рассказано о подвиге 28 панфиловцев. Как пишет министр, осенью–зимой 1941 года корреспонденты передавали в редакцию оперативные материалы, которые основаны на известных к моменту сдачи номера в печать данных, «не бравшихся с потолка». «Осенью-зимой 41-го советским фронтовым корреспондентам приходилось работать не в модных опен-спейсах с чашечкой капучино и интернетом, а в гуще кровавого месива, когда судьба страны висела на волоске», — говорится в статье.

Далее в тексте приводятся слова генерального секретаря ЦК ВКП(б) Андрея Жданова, который не согласился с мнением советской прокуратуры, признавшей историю с подвигом панфиловцев вымыслом. Министр культуры также приводит показания советских военнослужащих, которые рассказывали о наступлении немецких танков.

Что же до сегодняшних ниспровергателей... Не будем наивными, за ними стоит тонкий расчет: доказав несостоятельность истории 28-ми, равно как и подвига Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло, возможно поставить под сомнение не только нашу пропаганду в годы Великой Отечественной, но и весь смысл жертвенной борьбы советского народа за свою Родину владимир мединский, министр культуры России

Кроме того, в статье Мединский выступает с критикой историков, писавших о дезертирстве в советской армии и называвших солдат «пушечным мясом».

Ранее, 4 октября, Мединский назвал «конченными мразями» тех людей, которые ставят под сомнение подлинность подвига панфиловцев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова министра, сказал, что, согласно исследованиям, история с панфиловцами «имела место».