Правительство России перераспределит в бюджете 2016 года триллион рублей расходов для финансирования социальных обязательств перед гражданами. Об этом сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, передает интернет-издание Slon со ссылкой на «Интерфакс».

«Мы занимаемся сокращением неэффективных бюджетных трат. По итогам года рассчитываем сэкономить около 700 миллиардов рублей, даже больше, и перераспределяем деньги в пользу наиболее значимых направлений. Таким образом, будет распределено более триллиона рублей», — заявил Медведев, добавив, что доходная часть бюджета сокращается на 370 миллиардов рублей.

Премьер также отметил, что в основную часть дополнительных расходов входят трансферты Пенсионному фонду на обязательное пенсионное страхование. Вместе с тем, как передает информагентство «Прайм», Медведев сообщил, что дефицит бюджета страны вырастет, но «останется на приемлемом уровне». По словам главы кабмина, бюджет нуждается в корректировке «в том числе из-за низких цен на нефть».

Минфин внес поправки в бюджет 2016 года в начале октября. Предполагается, что дефицит бюджета вырастет с 2,3 триллиона рублей до 3 триллионов, а общие расходы увеличатся на 300 миллиардов, до 16,4 триллиона рублей.