Эксперты Высшей школы экономики предупредили, что замена дополнительной индексации пенсий во второй половине 2016 года на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей негативно скажется на реальном денежном выражении пенсий. Об этом говорится в докладе «Мониторинг доходов, самочувствия и потребительских предпочтений российских домохозяйств за август-сентябрь 2016 года», опубликованном на сайте «Вышки».

На фоне стабилизировавшейся в 2016 году инфляционной динамики отставание январской индексации от реальных темпов годовой инфляции создало обозначенное сокращение пенсий. Принятая замена доиндексации пенсий единовременной денежной выплатой в размере 5 000 рублей приведет к консервации этого отставания в будущих периодах выдержка из доклада высшей школы экономики «Мониторинг доходов, самочувствия и потребительских предпочтений российских домохозяйств за август-сентябрь 2016 года»

Также в мониторинге отмечается, что с начала 2016 года (за исключением января) сокращение реального размера пенсий достигало 4 % в месяц. Эксперты уточнили, что устойчивое снижение выплат связано с тем, что «изменение реальных пенсий практически полностью определяется соотношением потребительской инфляции и индексации пенсий».

В конце августа 2016 года власти приняли решение заменить доиндексацию пенсий разовой выплатой в размере 5 тысяч рублей, при этом почти 300 тысяч российских пенсионеров, постоянно проживающих за рубежом, не получат выплат. Остальные работающие и неработающие пенсионеры страны получат деньги в январе 2017 года.

Как подсчитал Slon Magazine, в результате замены индексации на разовую выплату за три года (с 2016-го по 2018-й) пенсионеры недополучат в общей сложности 38 тысяч рублей (без учета инфляции). Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что «лучше, когда в этих условиях будет единократная выплата, когда что-то можно купить к празднику, еще что-то сделать, чем будет размазано тонким слоем и вообще не чувствоваться никак». Он также добавил, что для реализации этого решения дополнительно потребуется более 200 миллиардов рублей. Вместе с тем, по словам премьера, следующие индексации пенсий в 2017 году будут проведены в обычном порядке и в полном объеме — первая из них состоится в феврале.