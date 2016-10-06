Прокуратура Москвы по просьбе уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой начала проверку выставки «Джок Стерджёс. Без смущения», которая проходила в сентябре в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Обращение уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ поступило в прокуратуру, по нему начата проверка», — рассказал в представители прокуратуры.

Выставка американского фотографа Джока Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер проходила в сентябре и была вынуждена закрыться раньше срока. Экспозиция вызвала недовольство у православных активистов, которые заявили, что снимки Стёрджеса являются детской порнографией. Такое же мнение высказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она попросила прокуратуру проверить экспозицию. Проверка Общественной палаты, однако, показала, что снимков, вызвавших наибольший резонанс, на выставке не было.