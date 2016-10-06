Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о приостановке реализации партии лекарственного препарата «Авастин» — такое решение было принято «на основании опубликованных в средствах массовой информации сведений о причинении вреда здоровью граждан». Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

В ведомстве уточнили, что медицинские организации России должны проверить наличие у себя лекарства такой серии, а территориальным органам Росздравнадзора поручено «обеспечить контроль за выявлением и изъятием» препарата из обращения.

Ранее сообщалось, что девять человек полностью потеряли зрение после того, как в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца им сделали укол препарата «Авастин». Позже директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай сообщил журналистам о том, что Росздравнадзор проведет проверку в институте. Вместе с тем по факту потери зрения пациентами НИИ имени Гельмгольца Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». При этом швейцарская компания «Ф. Хоффманн-ля Рош», производитель препарата «Авастин», заявила, что не поставляет это лекарство российскому НИИ. Там также отметили, что препарат не предназначен для применения в офтальмологии, что указано в инструкции.