Комитет гражданских инициатив провел исследование о том, куда и из каких регионов страны чаще всего иммигрируют россияне, сравнив получившиеся данные с официальной информацией Росстата. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По данным Росстата, в 2014 году из страны уехали 310,5 тысячи человек, в 2015 году — на 43 тысячи человек больше. Всего с 1989 по 2014 год, по официальной статистике, Россию покинули около 4,5 миллиона человек. При этом представители Комитета гражданских инициатив отмечают, что, говоря о реальной статистике, эти цифры «нужно увеличивать в три-четыре раза». Так, официальные российские данные по эмиграции из России в Израиль за 2014 год ниже местных в четыре раза, в США — в 4,7 раза, в Чехию — почти в 20 раз, в Германию — в пять раз.

Сравнение данных российской и зарубежной статистики об эмиграции из России с 2011 по 2014 год

Также в докладе рассказывается о том, куда чаще всего уезжают россияне. Среди самых популярных для переезда стран дальнего зарубежья названы Израиль, Германия и США. Всего с начала 1990-х, по данным российской статистики, в Израиль уехали более 150 тысяч человек, в Германию — около 750 тысяч, в США — порядка 110 тысяч. Кроме того, «устойчивые потоки эмигрантов» сохраняются в Австралию, Великобританию, Испанию, Италию, Канаду, Финляндию и Францию: ежегодно туда уезжают от 300 до 700 тысяч россиян.

При этом самыми популярными странами среди высококвалифицированных эмигрантов стали США, Канада, Германия и Израиль. В 2014 году среди всех переехавших в Канаду граждан России 42 % имели высшее образование, в США — 38 %, в Израиль — 34 %, в Германию — 31 %. Для сравнения авторы доклада уточняют, что доля имеющих высшее образование среди иммигрировавших в Россию составляет 14 %.

Как отмечают представители Комитета гражданских инициатив, география регионов, откуда россияне уезжают чаще всего, расширилась в последние несколько лет. В число субъектов с высокой интенсивностью оттока населения попали регионы с относительно высоким уровнем жизни, например Санкт-Петербург (самый низкий уровень безработицы в стране) и Московская область, а также приграничные города. Реже всего уезжают «из депрессивных в социально-экономическом плане регионов», в особенности из республик Северного Кавказа.

Распределение регионов России по количеству эмигрировавших на 10 тысяч человек постоянного населения в 2014 году

Вместе с тем главными причинами эмиграции социологи назвали неудовлетворенность материальным благосостоянием, а также перспективы роста социального статуса и личной безопасности.