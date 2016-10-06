Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, кто, по мнению россиян, виноват в крушении малайзийского «Боинга» под Донецком.

Место в списке Предполагаемый виновник катастрофы Кол-во голосов, %

Украинская армия 50

Западные спецслужбы 14

Террористы, не имеющие отношения к конфликту в Восточной Украине 8

Ополченцы из народных республик Восточной Украины 4

Российская армия 1

Еще 7 % респондентов назвали другие варианты, а 16 % затруднились ответить.

Наиболее часто о том, что именно украинская сторона виновна в авиакатастрофе, заявляют представители старшего поколения — люди в возрасте от 45 лет. Молодежь же склоняется к тому, что за атакой стоят либо западные спецслужбы, либо террористы, никак не связанные с противостоянием в восточной части Украины.

Каждый пятый опрошенный (21 %) полагает, что в итоге расследование причин крушения «Боинга» никак не отразится на международном положении России. 14 % предрекают ужесточение санкций, а еще 6 % — ухудшение отношений с другими странам. Столько же респондентов не исключают, что в итоге может начаться военный конфликт. А 5 % уверены, что будет доказана невиновность России.

17 июля 2014 года на востоке Донецкой области разбился пассажирский самолет Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа из десяти государств. Все они погибли.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа представила предварительные результаты расследования авиакатастрофы. Она установила, что самолет был сбит с контролировавшейся ополченцами территории Донбасса из пусковой установки «Бук» российского происхождения. В тот же день Минобороны опровергло доставку «Бука» в Донбасс из России, а министерство иностранных дел назвало следствие предвзятым и политически мотивированным.​ В Кремле заявили, что расследование обречено на провал.