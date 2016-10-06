Уполномоченный по правам ребенка в Чеченской республике Хамзат Хирахматов заявил, что не обнаружил никаких нарушений при проведении в Грозном соревнований по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016, в которых принимали участие малолетние дети. Об этом сообщает интернет-издание «Газета.Ru».

Омбудсмен отметил, что провел проверку и подготовил для уполномоченного по правам ребенка по России Анны Кузнецовой справку по ситуации. По его словам, «никаких нарушений прав ребенка выявлено не было», а у участников боев нет «ни психологических, ни физических травм». Также Хирахматов заявил, что «было бы лучше, если бы дети использовали спортивную экипировку — шлем и все такое». Кроме того, уполномоченный особо подчеркнул, что в ходе проверки не встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, трое сыновей которого участвовали в боях.

В Грозном 4 октября промоутерская бойцовская компания WFCA (БК «Ахмат») провела соревнования Grand Prix Akhmat 2016 в семи весовых категориях, при этом во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) прошли поединки не только профессионалов, но и детей: в них, в частности, принимали участие сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — десятилетний Ахмад, девятилетний Зелимхан и восьмилетний Адам (уточняется, что дети дрались без дополнительной экипировки, в спортивных шортах и легких перчатках для занятий ММА).

После этого с резкой критикой ситуации выступил глава Союза ММА по смешанным единоборствам Федор Емельяненко, отметив, что правила не допускают проведения поединков между малолетними детьми. На заявление Емельяненко ответили президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов, который поставил под сомнение право президента Союза ММА критиковать происходящее на турнире, и помощник Кадырова, Тимур Дугазаев, охарактеризовавший поединки детей как «показательные и не жестокие». Вместе с тем депутат Госдумы Адам Делимханов, который приходится двоюродным братом Рамзану Кадырову, заявил, что Федору Емельяненко «придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес сыновей главы Чечни».