Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян на заседании Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Московской федерации профсоюзов сообщил, сколько безработных официально зарегистрировано в столице. Его слова приводит информагентство «Москва».

38 500 безработных зарегистрировано в Москве

Петросян уточнил, что это число составляет 0,53 % от трудоспособного населения города. Также он отметил, что в Москве «открыто достаточное количество вакансий», а департамент труда и социальной защиты населения регулярно организовывает ярмарки с предложениями о работе, в том числе отдельные мероприятия для женщин, молодежи и граждан в возрасте от 50 лет.

По словам Петросяна, с 1 января 2016 года в службу занятости обратились 123,5 тысячи человек, «значительная часть из которых получили работу».