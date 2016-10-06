Фонд помощи хосписам «Вера» и Ассоциация хосписной помощи открыли круглосуточную горячую линию по поддержке неизлечимо больных людей. Об этом сообщается на сайте фонда.

Уточняется, что через горячую линию будут оказывать информационную, юридическую, социальную и психологическую поддержку нуждающимся в паллиативной помощи и их близким, а также консультативную помощь специалистам, которые занимаются уходом за неизлечимо больными.

Телефон горячей линии: 8–800–700–84–36. Звонок бесплатный. В пресс-службе фонда отметили, что средства на обучение персонала и отладку работы линии были собраны весной 2016 года на краудфандинговой платформе Planeta.ru.