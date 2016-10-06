В Москве задержаны двое подозреваемых в многомиллионном мошенничестве. Один из них — глава Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России в кафе в центре Москвы задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве», – пояснила Волк.

Другой информации о причинах задержания пока нет.

Ассоциация по защите авторских прав в интернете контролирует нелегальное распространение контента, принадлежащего ее клиентам, а также борется с его размещением.