Сотрудники «Новой газеты» выложили на YouTube запись видеопикета с требованием найти заказчиков убийства журналистки Анны Политковской, которую застрелили в подъезде ее дома ровно десять лет назад, 7 октября 2006 года.

В ролике сотрудники издания держат листы бумаги, на которых рассказана история расследования убийства Политковской. Видео сопровождает статья заместителя главного редактора Сергея Соколова, в которой говорится об ошибках и нарушениях, допущенных, по мнению газеты, во время расследования, а также о бездействии государства в поисках заказчиков преступления.

В 2014 году суд приговорил к пожизненному заключению киллера и организатора убийства Анны Политковской. Заказчик установлен не был.