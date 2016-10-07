Высшая аттестационная комиссия отозвала заявление о лишении министра культуры России Владимира Мединского ученой степени. Об этом сообщает издание Znak.com.

Глава ВАК Владимир Филиппов пояснил РИА «Новости», что двухмесячный срок рассмотрения этого заявления в диссертационном совете Уральского федерального университета истек еще 17 сентября. При этом он не уточнил, почему 4 октября в вузе состоялось заседание по делу Мединского, если оно уже просрочено. По его словам, теперь комиссии предстоит решить, в какой диссовет передать документы.

Для заявителей, настаивающих на ненаучности докторской работы Мединского, действия ВАК стали полной неожиданностью. «Если это все так, то мы имеем дело с какой-то секретной операцией по спасению министра. Я, конечно, не юрист, но прописанное положение о лишении ученой степени не предполагает отзыва из диссертационного совета. Основания должны быть очень вескими. Как если бы выяснилось, что само заявление поддельное. Как вы понимаете, это не так», — заявил один из авторов обращения Иван Бабицкий. Он намерен разобраться в сложившейся ситуации. В самом ВАК за дальнейшими комментариями направляют в министерство образования и науки.

Из положения, описывающего порядок присуждения и отзыва ученых степеней, следует, что заявление о лишении докторской степени должно рассматриваться в том же диссертационном совете, в котором и происходила защита работы. Диссовету отводятся два месяца на рассмотрение заявления и уведомление Минобрнауки о принятом решении. При этом в документе не указано, что делать, если эксперты не уложились в срок.

В 2011 году на базе Российского государственного социального университета Владимир Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков». В 2016 году участники проекта «Диссернет», который борется с плагиатом в диссертациях, проанализировали работу министра и заявили, что нашли в ней большое количество заимствований. Участвовавшие в анализе доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский также усомнились в научной ценности исследования Мединского. После этого ученые вместе в представителями «Диссернета» внесли в Высшую аттестационную комиссию заявление о лишении Мединского ученой степени.

4 октября 2016 года диссертационный совет Уральского федерального университета единогласно отложил рассмотрение заявления о лишении Мединского степени доктора исторических наук по просьбе самого министра, находившегося на тот момент в рабочей поездке в Казахстан.

Сам Мединский обвинения в свой адрес отвергает. Комментируя ситуацию с возможным лишением его степени, он заявил, что «это возврат во времена СССР, когда господствовало единомыслие».