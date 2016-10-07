Бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин станет первым заместителем генерального директора энергетического холдинга «РусГидро». Об этом он сообщил ТАСС.

По данным агентства «Интерфакс», Маркин выйдет на новое место работы на следующей неделе. Предполагается, что там он будет заниматься взаимоотношениями с органами власти и СМИ, а также курировать управление делами компании.

7 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-майора юстиции Владимира Маркина от должности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. Впервые о его грядущем увольнении заговорили еще за месяц до этого. Сам Маркин объяснил свое решение уйти из СКР после девяти лет работы желанием попробовать себя на новом месте.