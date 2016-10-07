Продавец телевизионной рекламы Национальный рекламный альянс планирует увеличить стоимость своей продукции на 12–15 % в 2017 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванных сотрудником крупных рекламных агентств.

Издание отмечает, что озвученная цифра в несколько раз больше, чем рост стоимости размещения в 2016 году. При этом руководители трех рекламных групп и двух рекламных агентств сочли повышение цен на 12–15 % «неадекватным и экономически абсолютно не обоснованным». По их мнению, в настоящий момент не наблюдается рост потребительского спроса, поэтому у рекламодателей «нет никаких причин тратить больше на продвижение и тем более платить дороже ровно за то же самое количество контактов с аудиторией».

Вместе с тем аналитики рекламного продавца Vi посчитали, что в 2016 году рынок «растет быстрее, чем цены». Причиной этого они назвали «слабую базу» прошлого года, так как в кризис продавцы были вынуждены «фактически бесплатно» отдавать часть размещения, чтобы стимулировать покупателей.

Также «Ведомости» отмечают, что телевидение по-прежнему является крупнейшим по доходам медиа в России. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, за первое полугодие на продвижение в эфире было потрачено 71,3–71,8 миллиарда рублей.