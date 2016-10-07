Руководители Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) обратились в прокуратуру из-за того, что, по их мнению, бывшие исполняющие обязанности ректора и проректора выдали тысячу фиктивных дипломов, дающих право вести преподавательскую деятельность. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представители руководства МАДИ, написавшие заявление в Савёловскую межрайонную прокуратуру, указали, что дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность», «Декларирование товаров», «Экономический потенциал таможенной территории России» и «Таможенные процедуры» преподавали, в частности, обладатели дипломов библиотекаря-библиографа и инженера-механика.

Также выяснилось, что преподаватели получали «подозрительные дипломы» от структуры университета — института повышения квалификации. Отмечается, что это учебное заведение может обучать только на платной основе, но при этом оно не получало денег ни из бюджета, ни от самих слушателей. Сотрудники МАДИ считают, что ИПК мог выдать в период с 2015-го по 2016 год более тысячи фиктивных дипломов с правом преподавания.

Представители МАДИ особо подчеркнули, что не видят у нарушений коррупционной основы, так как связывают их с проверкой МАДИ Рособорнадзором в апреле 2016 года. По мнению нынешнего руководства вуза, бывший и. о. ректора Виталий Борщ и проректор по учебной работе Мария Карелина, зная, что часть преподавательского состава не соответствует квалификационным характеристикам, решили скрыть это и начали выдачу фиктивных дипломов.