Экспертиза признала Максима Панфилова, фигуранта «болотного дела» из Астрахани, невменяемым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката обвиняемого Сергея Панченко.

«Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза признала Максима Панфилова по совокупности его заболеваний невменяемым», — заявил Панченко.

Теперь следствие вынесет новое постановление о квалификации действий Панфилова. Завершиться расследование должно 11 октября. Есть вероятность, что мужчину направят на принудительное лечение.

Полиция задержала 30-летнего Максима Панфилова в Астрахани и привезла его в Москву 7 апреля. Он стал 35-м фигурантом в «болотном деле». Панфилову предъявили обвинение в нападении на полицейского по статье «Участие в массовых беспорядках и применение в отношении представителей власти насилия, неопасного для жизни и здоровья».

Фигурантами «болотного дела» стали участники «Марша миллионов», прошедшего 6 мая 2012 года на Болотной площади. Согласованное шествие и митинг переросли в столкновения демонстрантов с полицией. По итогам акции задержали около 400 человек. 29 из них привлекли к уголовной ответственности. Некоторых приговорили к реальным срокам, другие попали под амнистию по случаю 20-летия Конституции.