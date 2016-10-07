Президиум Мосгорсуда смягчил приговор по делу о крупнейшей в истории столичного метро аварии, произошедшей в июле 2014 года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Суд частично удовлетворил кассационную жалобу защиты и постановил перевести осужденных замдиректора подрядной компании «Спецтехреконструкции» Анатолия Круглова, замначальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексея Трофимова, старшего мастера этого подразделения Валерия Башкатова и помощника мастера Юрия Гордова из колонии общего режима в колонию-поселение.

Одновременно с этим в президиуме решили отменить часть приговора о взыскании с фигурантов компенсаций по гражданским искам. Эту часть дела направят на пересмотр в Дорогомиловский суд. На этот раз ответчиком выступит сам Московский метрополитен как источник повышенной опасности.

15 июля 2014 года на Арбатско-Покровской ветке московского метро произошла авария, в результате которой на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» три вагона сошли с рельсов. 24 человека погибли. Еще 188 пострадали.

В ноябре 2015 года фигурантов уголовного дела об аварии в метро приговорили к срокам от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы. Также были удовлетворены гражданские иски от четырех потерпевших. Их общая сумма составила около 13 миллионов рублей. Впоследствии срок наказания для Анатолия Круглова снизили до 5 лет и 4 месяцев. Остальные жалобы адвокатов до последнего времени отклонялись.