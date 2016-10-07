Центр профессиональной оценки по заказу «Роснефти» выявил максимальную сумму ущерба, который мог быть нанесен компании публикацией «РБК» о том, что глава нефтяной компании Игорь Сечин якобы просил правительство не дать британской BP купить контрольный пакет акций «Роснефти». Об этом сообщает интернет-издание Slon.

20 000 000 000 рублей составляет ущерб,

нанесенный «Роснефти» статьей «РБК» (по оценке ЦПО)

Уточняется, что, согласно проведенной оценке, ущерб мог составить от 3,12 до 20,2 миллиарда рублей. Заказано исследование было еще в апреле 2016 года, когда публикация о просьбе главы «Роснефти» появилась на сайте «РБК». По данным Slon, центр профессиональной оценки разобрал «потенциальный риск» потери крупного потребителя или контрагента и снижения будущих денежных потоков в компании.

«Роснефть» подала иск о защите деловой репутации к журналистам холдинга «РБК» в апреле 2016 года, впоследствии потребовав компенсацию в размере 3,124 миллиарда рублей. Ответчиками по иску являются авторы статьи «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP» Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло. Также ответчиком выступает компания «Бизнес-пресс» — учредитель и издатель газеты. Кроме того, соответчиком по иску является «РБК-ТВ» и его ведущий Константин Бочкарёв.

Статью, о которой идет речь, опубликовали на сайте «РБК» 11 апреля. В ней сообщалось, что президент «Роснефти» Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет компании во время приватизации ее акций.