Сотрудников и посетителей крупнейшего в Москве выставочного центра «Крокус Экспо» эвакуировали из здания из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам источника агентства в правоохранительных органах, в 16:04 они получили анонимный звонок о якобы заложенной в здании бомбе. Сейчас эта информация проверяется.

Одновременно с этим администрация «Крокус Сити Молла» заявила радиостанции «Говорит Москва», что эвакуация проводится «по техническим причинам». По некоторым данным, тревога и вовсе могла быть учебной.

В МЧС сообщений об эвакуации людей из «Крокус Экспо» не поступало.