Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов внес на рассмотрение законопроект о выплате компенсаций пострадавшим во время путча 21 сентября — 5 октября 1993 года в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пострадавшими предлагается считать тех, кто получил физические увечья или чье имущество пострадало. Также пострадавшими хотят признать детей, мужей и жен, родителей, а также иных лиц, которые находились на иждивении погибшего или умершего от увечий, полученных в результате столкновений.

По мнению Шаргунова, государство должно осуществлять компенсационные выплаты таким гражданам на основании судебных актов по искам о компенсации вреда. Законопроектом также предполагается бесплатная социальная реабилитация граждан, пострадавших в этом конфликте. Им должны оказывать психологическую, медицинскую, правовую и профессиональную помощь, а также помогать в трудоустройстве и предоставлять жилье.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «по различным оценкам, всего в ходе гражданского конфликта было убито около 200 и ранено не менее тысячи человек».