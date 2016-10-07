Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергея Поспелова, возглавлявшего ведомство с 2014 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

В документе поясняется, что увольнение чиновника связано с его переходом на новую работу. О какой именно должности и в какой структуре идет речь, не уточняется.

По данным агентства «РБК», Поспелов станет заместителем руководителя аппарата Госдумы. Источники уточняют, что он переходит в нижнюю палату парламента вслед за Вячеславом Володиным, с которым он часто контактировал еще до назначения первого замглавы администрации президента спикером Думы.

Предполагается, что место Поспелова в Росмолодежи займет один из его заместителей — Алексей Паламарчук. Раньше он курировал тему финансов и кадров, а также занимался созданием Всероссийского движения школьников.