В выставочном центре «Крокус Экспо» нашли учебную бомбу, а не настоящую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Проверка, которая проходила накануне в помещениях выставочного комплекса „Крокус Экспо“, - учение специальных служб по поиску и обнаружению взрывных устройств», — рассказал источник.

В здании центра разместили учебную «закладку», которая представляла собой пакет с неизвестным веществом и проводами. Именно ее, а не реальную бомбу, обнаружили оперативники.

Ранее сообщалось, что после эвакуации выставочного центра вечером 7 октября в здании «Крокус Экспо» нашли бомбу. Об этом заявили организаторы одной из проходивших там выставок.