Вице-премьер Аркадий Дворкович может стать президентом РЖД. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве, администрации президента, железнодорожной отрасли и государственных компаниях.

«Тема обсуждалась несколько месяцев, но тогда информированные люди говорили, что всё на уровне слухов, а сейчас они ждут назначения», — рассказал собеседник издания.

Другой источник рассказал, что кадровые перестановки планировалось сделать уже 5 октября, но «сдвинулось». Нынешний глава РЖД Олег Белозёров, в свою очередь, может получить должность министра транспорта, хотя «сам он этого бы не хотел».

Вице-премьер также, по словам одного из источников, не желает переходить возглавлять РЖД, но здесь среди источников разные мнения, уточняет «Коммерсантъ». У Дворковича «довольно натянутые отношения» с председателем совета директоров РЖД Михаилом Фрадковым, так как «у них разные политические школы, интересы и группы влияния».