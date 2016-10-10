Проект российского бюджета на 2017–2019 годы предусматривает сокращение финансирования Министерства обороны на 6 %. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

На удержанные деньги профинансируют 31 федеральный проект. Еще часть средств перераспределят на выполнение договоров военно-технического сотрудничества и гособоронзаказа. Среди проектов есть ряд «военных», в том числе волоконно-оптические линии связи в Калининграде и на Курилах, система ГЛОНАСС, строительство космодромов и ряд прямых поручений «секретного характера» к Минобороны.

Удержанные средства военного ведомства также планируют направить на гражданские проекты: госпрограмму по Дальнему Востоку, на оплату услуг иностранных юристов по искам к правительству России, на ремонт детских лагерей «Артек» и «Океан». Также среди проектов, попадающих под финансирование, указаны защита от паводков Комсомольска-на-Амуре и Великого Устюга, оплата топлива для МВД и строительство психоневрологических пансионатов.