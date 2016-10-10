На территории Московского завода по обработке цветных металлов произошел пожар. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Поступила информация о том, что на территории Московского завода по обработке цветных металлов по адресу: улица Серпуховский Вал, 19, произошел пожар. По предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже 17-этажного дома», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили The Village в экстренных службах города, площадь возгорания составляет порядка 70 квадратных метров, на месте работают спасатели, информации о пострадавших нет.

UPD (12:40): Как сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар произошел на первом этаже строящегося здания — загорелись строительные материалы. Информации о пострадавших нет.

UPD (12:50): Как сообщает ТАСС, строительные материалы и мусор горят в строящемся здании на территории жилищного комплекса «Донской Олимп» на юге Москвы по адресу улица Серпуховский Вал, 19.