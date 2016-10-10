Памятную доску Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге демонтируют до конца года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в городской администрации. По его данным, решение о снятии доски уже принято.

«Есть решение доску демонтировать. Снимут ее те же, кто и устанавливал. Это случится довольно скоро. На доску постоянно нападают вандалы, она выглядит уже непрезентабельно», — пояснил собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации нет.

Памятную доску в честь Карла Маннергейма установили на фасаде здания Военного инженерно-технического университета 16 июня. В церемонии открытия принял участие министр культуры Владимир Мединский.

Многие петербуржцы выражали недовольство установкой монумента. Доску неоднократно обливали краской. В ночь на понедельник доску Маннергейма попытались изрубить топором. Ранее блокадница Флора Геращенко обратилась в суд с требованием демонтировать доску.