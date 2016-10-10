Басманный суд Москвы полностью удовлетворил иск главы «Роснефти» Игоря Сечина и обязал «Новую газету» в течение семи дней опровергнуть статью о возможной связи Сечина с яхтой «Принцесса Ольга», а также удалить материал с сайта издания. Об этом сообщает «Интерфакс».

На заседании представители главы «Роснефти» заявили, что автор статьи «Секрет „Принцессы Ольги“» Роман Анин в своем материале в форме «скрытого утверждения», то есть посредством изложения фактов в форме вопросов или предположения распространил «недостоверную и порочащую Сечина информацию» о том, что «тот якобы имеет отношение к одной из самых шикарных яхт мира, живет не по средствам, а значит, скрывает свои истинные доходы, являясь главой госкомпании». Отмечается также, что в ходе слушания представитель Сечина Елена Забралова объявила, что истец готов заключить мировое соглашение, если газета опубликует опровержение. Однако представители «Новой газеты» заявили, что такие условия неприемлемы, так как будут означать полное признание иска.

После оглашения судебного решения заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов сообщил, что издание намерено обжаловать решение суда «во всех инстанциях». «Конечно, мы будем обжаловать, если понадобится, то пойдем дальше, до Верховного суда», — заявил Соколов.

Игорь Сечин 16 августа подал иск к «Новой газете» из-за публикации о яхте, на которой, по данным издания, отдыхала его жена Ольга. При этом ранее Басманный районный суд столицы оставил без движения иск самой Ольги Сечиной с требованием уничтожить тираж «Новой газеты» с публикацией о яхте. Представители суда объяснили это тем, что в исковом заявлении содержится ряд недостатков и истица должна устранить выявленные ошибки до 31 августа. Позднее суд отказался рассматривать иск Сечиной, так как выявленные в нем ошибки так и не были устранены.

1 августа 2016 года на сайте «Новой газеты» появилась статья под заголовком «Секрет „Принцессы Ольги“». В ней рассказывалось, что недавно Игорь Сечин женился на Ольге Рожковой, взявшей фамилию мужа. Изучив ее записи в приложении Instagram, журналисты выяснили, что женщина часто выкладывает снимки с яхты, похожей на судно St. Princess Olga — одну из самых роскошных в мире яхт стоимостью около 100 миллионов долларов, владелец которой не раскрывается. При этом в шести случаях «Новая» установила полное соответствие места съемок с местонахождением корабля, данные о маршруте которого содержатся в открытых источниках.