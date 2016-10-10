Руководитель филиала «Телефон неотложной психологической помощи 051» государственного бюджетного учреждения «Московская служба психологической помощи населению» Нина Петроченко рассказала, сколько москвичей, позвонивших в службу психологической помощи в 2016 году, жаловались на недостаток общения. Слова Петроченко приводит информагентство «Москва».

26 % москвичей, позвонивших в службу психологической помощи в 2016 году, жаловались на недостаток общения

«Проблемы, с которыми обращаются наши абоненты, разнообразны. В этом году наиболее часто звучат проблемы дефицита общения — 26 %, психического и физического здоровья — 22 %, а также проблемы семейных и супружеских отношений — 12 %. К нам обращаются как мужчины, так и женщины. Но активность женщин выше — 77 % от позвонивших в 2016 году», — заявила Петроченко. Она также отметила, что за 2016 год в службу поступило более 30 тысяч звонков.

Всемирный день психического здоровья отмечается во всем мире 10 октября с 1992 года.